迎接世大運 台北多場活動5月開跑

台北市民政局主辦多場世大運國際日活動，將於5月陸續展開。（王超群攝）

為迎接世大運，台北市民政局自5月開始舉辦4個國際日，合計有37場藝文表演、230個市集攤位和3場踩街遊行，9場主題特展。

「熱情美洲月」5月7日於花博公園登場、5月27日在錫口碼頭有「非洋河岸爵士樂」、「歐洲在台北」則是6月4日在大安森林公園舉行，最後壓軸6月24日在大稻埕碼頭舉辦「漫遊亞洲之旅」。

民政局24日在市府舉辦盛大的宣示記者會，局長藍世聰也邀市民共襄盛舉。

(中時)