陽岱鋼沒來 歐力士小咖爆發上演大驚奇

宮崎祐樹打擊大爆發，搖身歐力士固定開路先鋒。(截自日本雅虎體育)

歐力士去年沒能留下糸井嘉男，搶陽岱鋼又失利，缺少固定的中外野戰力，一度讓人擔心不已，然而這卻讓小咖宮崎祐樹逮到機會異軍突起，用打擊率超過4成的超火燙手感，搖身歐力士的不動開路先鋒跟中外野，是這支去年在洋聯墊底的猛牛軍團，至今能在洋聯打出第3名佳績的關鍵要角之一。

宮崎過去是捕手出身，就讀亞細亞大學時因傷所苦，四年間僅出賽11場，繳出5打數1安打的成績。畢業後沒直接進職棒，他投身社會人球隊，由於捕手競爭激烈轉戰外野，反而打出一片天，成為球隊固定3棒中外野，更在第二年以打擊率5成，奪得京都大賽首位打者獎項。

2010年宮崎投身日職選秀，以第三指名加盟歐力士；然而儘管他2012年登上一軍，生涯首安就轟出首局首打席全壘打，成為日職史上第2位成此成就的選手，不過他打擊手感不若以往，前3個球季都遊走在一二軍之間。

2015年福良淳一出任歐力士總教練後，宮崎獲得重用開始展露頭角，2015年出賽43場，繳出打擊率2成52、33安、14分打點的生涯最佳表現。去年他雖出賽數銳減，但今年歐力士面臨糸井離去、陽岱鋼沒來的窘境，宮崎順勢崛起，以打擊率高達4成10的成績站穩先發，還曾在日前對戰火腿時，演出單場雙響炮。

宮崎苦熬6年總算出頭，「積極進攻」是一個關鍵；此外就是心態，前歐力士打擊教練北川博敏透露，宮崎在每一次打擊時，心態都與打擊練習時相同，因此讓身體不會過於緊繃，使得力量能完全釋放。如此看來，歐力士雖搶不到陽岱鋼，但卻換來宮崎的完全覺醒，反倒是因禍得福了！

(中時電子報)