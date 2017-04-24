前瞻審查藍綠爭執不休 召委邱議瑩動怒拍桌
立法院經濟、財政等7個聯席委員會今審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，立院國民黨團要求前瞻條例退回重議，數度與民進黨立委爆發爭執。藍委質疑前瞻基礎建設計畫公聽會上週四才結束，今天就要審查草案，公聽會淪為過場，要求退回重審。
國民黨團28名藍委連番登記程序發言，並多次以「散步」方式上發言台、發言超時等方式拖延，引發綠委不滿，藍綠數度爆發口角，議事也數次中斷，召委邱議瑩甚至動怒拍桌。
除了質疑公聽會專家學者意見並未被納入之外，藍委也質疑部分計畫並未通過環境評估，以及成本效益分析，另外，相關條例還沒過、預算還沒審，執政黨不應強行推動。
同時，部分藍委質疑，歷任總統沒有人推動過超過自身任期的建設。蔡政府任期只剩3年多，卻推動8年建設計畫，是剝奪下屆政府舉債權利。
另外，立委陳超明在程序發言時播放台語名曲「金包銀」，諷刺6都「框金又包銀」，其他非6都縣市沒有這麼好命。
(中時)
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