綠營內鬥不休 管碧玲怒轟：有人放毒！
2018高雄市長選舉，民進黨內鬥到幾乎刀刀見骨，連小英、花媽都鎮壓不住。「管媽」管碧玲在臉書發文怒轟，造謠不斷被拿來當政治鬥爭手段，媒體報導她將要「入閣」，根本就是有人在「放毒」！
管碧玲在臉書指出，造謠不斷被拿來當政治鬥爭的手段，新政府將近一年來，不斷要應付謠言、應付假新聞，在網路、在Line滅火滅不完，這幾天，連她自己也被波及了！
近來有2家媒體陸續報導，說管媽即將「入閣」，而民進黨高市長初選，將成為小英與花媽代言人的對決。管碧玲說，「這兩篇新聞幾乎一模一樣，就是放毒，說我會『入閣』，然後說剩下特定兩人之爭！」。
管媽也指出「陳美伶情蒐」事件，若是真的，那是有人要下台，天大地大的事；相反的，如果沒有這回事，那就是有人放毒，在說天大地大的謊！兩者都是邪門歪道，想起來不令人心驚嗎？
(中時電子報)
文章來源：管碧玲臉書
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