婦人大鬧派出所 遭警方強制送醫

婦人在新生派出所外叫囂。（翻攝自我是永和人臉書社團）

婦人在新生派出所外叫囂。（翻攝自我是永和人臉書社團）

47歲鍾姓女子23日晚間9時許，獨自一人跑到新北市永和警分局新生派出所內，她要指控警察沒有幫她處理好4年前的肇逃案件，又說「警察都監聽我的電話！」女警耐心陪她聊天，她卻突然大爆走在派出所外大吼大叫，一下說自己親戚吸毒、一下又說親戚是高階公務員退休，警方無奈立即通知救護車及家屬，將她強制送醫。

據了解，鍾女疑似有精神疾病，家住派出所附近，是派出所常客，不少警員都認識她，她時常會跑到派出所報案說，「我被黑道強姦500多次！」甚至於會跪在派出所門口乞求上天保佑平安，警方無奈每次僅能通知家屬並將她強制送醫。

(中時)