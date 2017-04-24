4/24日的中視午間新聞搶先看
《勇警緝嫌撞車命危 追逃逸2機車.1轎車》
台中市兩輛警車昨天清晨追緝鬥毆案可疑人車時，未掌握路口狀況及超速，兩車猛烈撞擊失控撞斷電線杆，還掃倒路旁機車等，造成年僅二十出頭的四名警員分受輕重傷，其中二十歲警員簡銘韋腦部重創命危。
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《2018首都市長戰! 中時民調:朱立倫是藍首選》
2018選舉攸關國民黨能否東山再起，在蔡政府施政惹民怨、台北市長柯文哲民調未回穩的情勢下。根據旺旺中時民調中心最新民調顯示，新北市長朱立倫2018如果轉戰台北市，支持度僅小輸柯文哲6％。藍營人士認為，朱立倫確實為黨內首選，儘管現任參選有難度，技術層面仍可克服。
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《法總統大選 2非主流候選人挺進決戰》
法國23號舉行總統大選首輪投票，39歲中間派政壇新星馬克宏，和48歲極右派大將勒朋，將在5月7日的第二輪投票中決戰。是法國第五共和成立近60年來，首次出現將由非主流政黨候選人當選總統的局面。
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(中時電子報)
關鍵字：中視
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