台北市營養午餐 一天丟掉10頓廚餘

學童營養午餐好浪費！董氏基金會今天引用台北市餐盒食品商業同業公會統計數字指出，光是該公會負責的100所台北市公私立學校的營養午餐，一天就有10公噸廚餘量，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，除了「大鍋菜」難兼具美味之外，台灣孩子偏食、挑食恐怕是造成食物浪費最大原因。

董氏基金會表示，根據台大亞太糧損資料庫，台灣一年浪費的食物，可以堆成60座101大樓（以放入90公分廚餘桶計算），而這樣的現象也出現在學校午餐上。

許惠玉指出，台北市學校午餐食物浪費的情形，相對嚴重，據她的觀察，在花東地區學校的廚餘量就很少，且還有效推動善用、打包回家，「光是在珍惜食物這件事情上，明顯也有城鄉不同。」

而造成學校午餐食物浪費的原因，許惠玉表示，除了受限於午餐成本、「大鍋菜」烹調方式造成對口味的限制之外，還有一部分是因為國人飲食教育不夠深入，尤其在台北市等都會，食物取得輕易，加上孩子偏食、挑食，都讓孩子變得不易珍惜食物。

董氏基金會近年積極在校園中推動「食育」，讓孩子了解，食物如何從田間、餐桌，再到廚餘的過程，有學校在持續2年食育後，讓學生平均每天多吃74克蔬果。還有老師說，自從孩子接受食育、學著自己種菜、照顧菜園後，對午餐不再挑食、也不會浪費食物、還會把青菜都吃光光，廚餘量也跟著減少了。

許惠玉說，如果孩子不重視「吃健康的食物」的重要性，未來可能變成「膠囊世代」，三餐再也不花心力烹調食物、也不再咀嚼和品嘗味道，失去飲食文化，而吃東西不健康，還可能提升未來罹患慢性病機率，導致各種「膠囊（藥物）」不離身的後果。

(中時)