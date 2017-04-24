夫妻婚姻路走到盡頭? 謝娜遭爆狂刪張杰微博

張杰與謝娜傳出六年婚姻觸礁。 (圖/新浪微博)

大陸主持人謝娜與歌手張杰結婚6年，兩人恩愛模樣羨煞旁人，不過有網友察覺兩人關係疑似有異，因為謝娜將和張杰秀恩愛的微博幾乎刪光，也立刻引發外界質疑「兩人難道是要離婚了」?

謝娜微博刪光張杰相關訊息。 (圖/謝娜微博)

日前謝娜上《快樂大本營》時，親口念出親筆寫給張杰的信，裡面感性寫道「這是我們認識的第十年，有人說兩個人相愛的概率是0.000049，感謝這0.000049的概率，在我們身上變成了100%的愛情」，甚至表示「如果沒有你，我會是怎樣的自己？也許我還是能在舞台上嘻嘻哈哈，但是能讓我每天醒來就面帶笑意，杰哥十周年快樂，謝謝你」，曬恩愛的模樣可說閃瞎眾人。

未料事隔幾日，謝娜竟刪除了和張杰曬恩愛的微博，還搜尋「張杰」居然顯示0條相關訊息，改搜尋「杰哥」則是出現43條，最新一條還是今年1月1號，也讓外界對兩人關係霧裡看花，至今雙方仍未對此做回應。

(中時電子報)