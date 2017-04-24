94歲老茄苳拚命開花 疑快斷命

公館國小對面五福公園樹齡94歲的老茄苳，開花量異常，現在卻未轉翠綠。（陳慶居攝）

老茄苳未萌新枝葉，與一旁4株綠意盎然的茄苳成強烈對比。（陳慶居攝）

樹醫彭鈺明（右）與村長江曜基（左）會勘後，認為先移除大理石讓根系恢復功能。（陳慶居攝）

苗栗縣公館國小對面五福公園1株樹齡94歲的老茄苳，月前似乎感受自己面臨存亡危機，開出「拚命花」，現逢春雨甘霖卻未萌芽轉綠，樹醫彭鈺明上午邀集鄉公所官員和村長會勘，懷疑是環繞周邊的大理石重壓，根系無法輸送養分所致，建議先移開大理石，並進行根部防腐醫療。

公館國小對面的五福公園昔為三角公園，原與公館公學校連在一起，1937年開闢台6線才被剖為兩部分，公園有多株茄苳樹，1935年中部大地震時，曾作為當地救治傷患的場所，在地方有特殊意義。

1991年間，鄉公所有意售地挹注公庫，經地方及護樹人士極力爭取才得以保留，繼續作為居民休憩場所。2010年另3株茄苳同樣面臨生存危機，經搶救後恢復生機，並在一旁增植1株，5株茄苳枝葉茂密，名為五福公園。

彭鈺明與村長江曜基會勘後表示，最老1株1923年種植的老茄苳樹，1個多月前開花時，花量是往年2、3倍，代表它感受自己生存危機，仍極力開花要繁衍後代，但現在其他茄苳枝葉茂盛，它卻處於枯黃狀態，研判是環繞周邊約70噸大理石，重壓根系導致水分和養分輸送不易，必須先移除救命，公所表示會配合。

(中時)