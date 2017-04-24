台大醫學系個人申請 社會科14級分有機會
台灣大學個人申請今天放榜，今年招生總名額1592個，最後正取1598人、錄取率42.24％。其中最受注目的醫學系錄取情形，今年公費生、自費生錄取門檻稍稍下降，社會科14級分就有機會過關。
最熱門的台大醫學系，今年自費生首度出現社會科14級分、74級分錄取考生；不過，台大指出，醫學系第一階段篩選門檻與去年相同為74級分，但第二階段不採計社會、僅採計國、英、數、自等4科，錄取門檻仍維持60級分滿級分。
台大註冊組主任洪泰雄指出，醫學系第二階段學測總級分僅占總成績20％，另有口試40％、化學與生物各20％，總分仍維持高標準，至於醫學系公費生錄取門檻則出現國、英、數、自4科58級分，推測可能有總級分73級分，繁星亦為73級分。
他指出，由於今年滿級分人數較去年少20人，加上繁星產生拉力，因此門檻稍降，且滿級分生不再僅集中理工與醫藥領域；另外，醫學系第二階段學測分數僅採計4科，不過往年錄取考生均為滿級分，今年首見考生社會科未達滿級分，代表考生即使社會科表現較不理想，仍有一定機會進入醫學系。
(中時)
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