太魯閣砂石車追撞遊覽車 37名日客受驚

花蓮今早發生砂石車擦撞遊覽車車禍，所幸遊覽車上37名日客並無大礙。（警方提供）

遊覽車停等紅燈時遭追撞，車上37名日客飽受驚嚇。（警方提供）

砂石車窗玻璃碎裂、車頭毀損，林姓司機頭部擦傷送醫。（警方提供）

台9線蘇花公路與台8線中橫公路交會口，今早8時23分發生砂石車擦撞遊覽車車禍，砂石車車頭嚴重毀損，遊覽車上37名日本籍旅客飽受驚嚇，所幸並無乘客受傷，車禍僅造成砂石車駕駛頭部擦傷，警方目前正調閱路口監視器畫面，釐清事故原因。

砂石車經擦撞後，右車頭幾乎全毀，擋風玻璃散落一地，遊覽車則是左後方遭追撞毀損，突如其來的撞擊，讓車上37名開心到花蓮太魯閣旅遊的日籍遊客仍驚魂未定，警方初步調查，雙方駕駛均無酒駕，也都有適當駕照，並調閱監視器釐清車禍原因。

新城警方表示，林姓砂石車駕駛，8時23分行經台8線189.8公里處，因未注意前車狀況，不慎追撞前方停等紅燈的遊覽車，其中林姓駕駛頭部有擦傷，被送往花蓮慈濟醫院就醫，並無生命危險。

(中時)