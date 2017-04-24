毛治國批輕軌熱是災難 民進黨：毛過去曾支持

針對前行政院長毛治國24日投書媒體稱「輕軌熱只是帶來災難」，民進黨回應稱過去擔任交通部長的毛治國也曾表達強力支持，一個政治人物如此健忘，昨是今非，實在令人擔憂。

民進黨發言人張志豪表示，軌道建設是許多國家，正大力推動各項基礎建設更新當中的重要項目，因此只要是對的政策，有利國家發展的交通建設，就必須大力執行，這是政府必要的責任和任務；而且就連時任交通部長的毛治國也曾表達強力支持，「我們對於毛前院長今天的投書，表示高度遺憾與不解」，也為毛前院長的健忘表達高度關心，請所謂交通專家的毛前院長不要因為個人意識型態，而以今日之我否定昨日之我。

張志豪指出，曾任交通部長的毛前院長不要忘了，自己在2008年6月8日在運研所宣示，台灣將不再新建高運量捷運系統，未來發展捷運，應朝中運量、輕軌，乃至於公車捷運系統（Bus Rapid Transit，BRT）等方向發展。也曾在2011年12月16日表示，台灣正悄悄進行一場「公共運輸重建運動」，未來公共運輸政策將以「軌道運輸為主、公路運輸為輔」為目標，提升公共運輸競爭力，這字字句句的確是毛前院長自己所說，一個政治人物如此健忘，昨是今非，實在令人擔憂。

民進黨認為，政府推動建設與發展只看國人與國家發展的需要，沒有黨派的考量，也請毛前院長秉持專業，勿忘初衷，共同支持國家的建設與發展。

(旺報)