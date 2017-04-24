毛治國批輕軌熱是災難 民進黨：毛過去曾支持
針對前行政院長毛治國24日投書媒體稱「輕軌熱只是帶來災難」，民進黨回應稱過去擔任交通部長的毛治國也曾表達強力支持，一個政治人物如此健忘，昨是今非，實在令人擔憂。
民進黨發言人張志豪表示，軌道建設是許多國家，正大力推動各項基礎建設更新當中的重要項目，因此只要是對的政策，有利國家發展的交通建設，就必須大力執行，這是政府必要的責任和任務；而且就連時任交通部長的毛治國也曾表達強力支持，「我們對於毛前院長今天的投書，表示高度遺憾與不解」，也為毛前院長的健忘表達高度關心，請所謂交通專家的毛前院長不要因為個人意識型態，而以今日之我否定昨日之我。
張志豪指出，曾任交通部長的毛前院長不要忘了，自己在2008年6月8日在運研所宣示，台灣將不再新建高運量捷運系統，未來發展捷運，應朝中運量、輕軌，乃至於公車捷運系統（Bus Rapid Transit，BRT）等方向發展。也曾在2011年12月16日表示，台灣正悄悄進行一場「公共運輸重建運動」，未來公共運輸政策將以「軌道運輸為主、公路運輸為輔」為目標，提升公共運輸競爭力，這字字句句的確是毛前院長自己所說，一個政治人物如此健忘，昨是今非，實在令人擔憂。
民進黨認為，政府推動建設與發展只看國人與國家發展的需要，沒有黨派的考量，也請毛前院長秉持專業，勿忘初衷，共同支持國家的建設與發展。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。