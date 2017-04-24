台中員警追嫌負傷 林佳龍：無名英雄時刻付出

台中市長林佳龍表示，年紀不是關鍵，而是專業訓練，他對冒險犯難的員警表達支持，也是對他們最大的敬意。（盧金足攝）

警察局第6分局市政所副所長潘永珊說，受重傷的員警簡銘韋情況有好轉一些，同事都在群組為他集氣加油。（盧金足攝）

23日凌晨台中市員警為追緝鬥毆嫌犯，兩輛警車側撞，造成員警3傷1命危。外界質疑，是否因員警年紀太輕，經驗不足所致？市長林佳龍今天（24日）表示，年紀不是關鍵，而是專業訓練，提醒員警勤務顧好自己安全，年輕員警更有熱情，不希望澆熄他們的熱情，強調安全第一，他對冒險犯難的員警表達支持，也表達最大的敬意。

林佳龍今天在主持市政會議前受訪表示，對打擊犯罪，維護治安的員警遭受傷表達不捨，目前全力搶救情況已經比較穩定，雖然有名員警仍在昏迷狀態，台中榮總全力在醫療，大家為他集氣祝福。

對員警撞車受傷醫療與造成周邊損失等後續處理，林佳龍說，會全力照顧員警權益和未來醫療，請家屬放心，至於毀損路邊設施和民用汽機車，將依照保險來賠償，警友會也非常關心，警友會理事長已主動連絡，全力協助後續損失賠償及醫療負擔。

「台中治安改善就是這些無名英雄，無時無刻的付出！」林佳龍強調，員警勇於任事，面臨危險情況，除了他們要注意自己安全，也呼籲市民給員警最大支持和鼓勵，「我們以他們為榮，也要全力最好他們的後盾。」

對警察局第6分局市政所員警年齡偏低，大都在30歲以下，辦案時是否經驗不足？林佳龍表示，年輕員警更有熱情，不希望澆熄他們的熱情，安全第一，前輩的建議也值得大家參考，因為值勤時間有輪班，比較資淺的也會參與值勤安排，年紀不是關鍵，而是專業訓練，提醒員警勤務顧好自己的安全。

警察局第6分局市政所面對同仁受重傷，氣氛沈重，市政所副所長潘永珊表示，經緊急搶救後，簡銘韋情況有好一點，他來市政所不久，但工作積極，同事都在群組為重傷的員警簡銘韋集氣加油，祝福他度過難關。

潘永珊說，市政所因為在市中心，是政經重鎮，加上商圈和學區，治安範圍較大，有的年輕員警剛畢業比較衝，學長姊都會在勤教時提醒，打擊犯罪時，也要保障自身安全。

(中時)