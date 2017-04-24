訂機票個資外洩被騙52萬 消基會呼籲民眾小心
「千騙萬騙不離ATM！」消基會董事長游開雄上午在記者會提醒民眾，只要接到電話，對方要求到ATM操作轉帳等手續，八成是詐騙集團，千萬不要上當。
消基會在3月22日接到一件申訴案，當事人陳小姐於2月21日在華信航空網站購買2張台北至台東單程機票，刷卡支付2932元。不料3月22日下午接到自稱是華信航空客服的來電，告知因作業人員的疏失，誤將付款設為「12期自動刷付」，每月將被自動扣款2932元、連續12期，因此要她授權銀行配合辦理取消設定。由於對方與陳小姐核對個人資料正確無誤，便按照指示至ATM操作轉帳，結果一日內被詐騙52萬餘元。
陳小姐驚覺受騙，3月23日即報案處理，並要求洩漏個資的華信航空負起賠償責任，但華信航空強調自己也是受害者，公司人員無人疑似洩漏旅客個資，公司網站系統也無安全問題，且事發後皆配合警政署指示作業，對於陳小姐請求賠償一事無法同意。
消基會認為，華信航空通報動作太慢，以致陳小姐未能及時接到警告。165防詐騙專線在3月12日接獲民眾舉報「冒用華信航空詐騙」案件，隔日即通知華信航空客服部，之後至少連續10日向華信寄發提醒通知。但陳小姐卻在被詐騙的後6天，即3月28日才收到華信航空簡訊，距「165反詐騙」首次通報華信航空已達15天。
華信航空堅稱查無任何人員有疑似洩露旅客個資之不法情事、公司系統安全無虞。但依法需證明其已採取適當安全維護措施及事項，否則被害人即可請求華信賠償500元至2萬元金額。至於進一步遭詐騙52萬元，若法院認定華信違反即時通知義務，與陳小姐遭詐騙間有相當因果關係，亦有可能需負賠償責任。
(中時)
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