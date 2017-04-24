市售蔬果檢驗 豆菜類殘留農藥比率最高

為維護食用生鮮蔬果的安全，台北市衛生局定期至蔬果零售業者、超市、批發市場及餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥含量，今年3月共計抽驗80件蔬果產品，檢驗結果9件不符合規定，不合格率最高者為豆菜類66.7%，如四季豆及敏豆，其中四季豆殘留農藥不符規定更高達3項。

台北市衛生局食品藥物管理處長王明理說明，檢驗項目為殘留農藥結果發現，第三區尾蔬菜批賣場（台北市萬華區萬大路533號）販售的敏豆、應許美食小吃店（陽明大學福氣餐廳／台北市北投區立農街2段155號中餐廳2樓）的辣椒、梅林水果行（臺北市中正區開封街1段81、83號1樓）日本進口的草莓、長安水果行（台北市中山區長安東路2段176號）的有籽檸檬。

還有惠康百貨股份有限公司大安泰順分公司（台北市大安區和平東路1段145號）「省產西洋芹菜」、泓峰有限公司（台北市萬華區萬大路424巷98號1樓）的青江菜、喜美實業有限公司（台北市內湖區南京東路6段268號1樓）的木瓜、和惠康百貨股份有限公司和平分公司（台北市大安區羅斯福路2段41號及49號地下室及41號地下2層）的履歷木瓜等8項產品，都分別檢出1項殘留農藥不符規定，而菜攤（台北市內湖區新明路451巷2號）銷售的四季豆則是檢出3項殘留農藥不符規定。

王明理說，不合格率最高者為豆菜類66.7%，如四季豆及敏豆。上述檢出的殘留農藥加保扶、芬佈賜、芬普尼、賜派芬等，依行政院農業委員會公告，都是合法登記並領有許可證的農藥，核准使用於限定類別農作物，但其殘留農藥含量應符合「農藥殘留容許量標準」。

針對不符規定產品，北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源為外縣市者，已移請所轄縣市衛生局辦理，另外來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，殘留農藥含量超過農藥殘留容許量標準者，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款之規定，爰依同法第44條第1項第2款，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

北市衛生局提醒民眾，在食用或烹調蔬果之前，簡易先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10~20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，可有助於去除殘餘的農藥。

(中時)