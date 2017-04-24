NBA》演歌天王周杰倫一家三口都是勇士迷

演歌天王周杰倫一家三口都是勇士迷。(摘自昆凌微博)

勇士23日逆轉擊敗拓荒者，3比0取得聽牌優勢，演歌天王周杰倫的老婆昆凌立刻在微博上發文慶賀，只見微薄的照片上看到身穿30號球衣的女兒Hathaway站在電視機前慶賀勇士贏得勝利。

眾所周知周杰倫是一位非常喜歡打籃球的巨星，而且他還曾經拍了「功夫灌籃」電影，而且是演員籃球隊的成員之一，他的老婆昆凌同樣也喜愛籃球，就連Hathaway也迷上了看NBA。

周杰倫一家三口都有勇士球衣，杰倫是18號球衣，昆凌是12號球衣，Hathaway是30號球衣，但勇士本季並沒有穿18號球衣的球員，但仔細研究之後，杰倫的18號球衣應該是他的生日(1979年1月18日)，而昆凌則是1993年8月12日，球衣號碼同樣是她的生日。

(中時電子報)