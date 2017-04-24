中山工商中餐烹飪，力拚五連霸

中山工商拚全國技能競賽中餐烹飪五連霸，圖為分區賽金牌選手，左起中餐烹飪謝和恩、麵包製作彭筠堤、視聽電子徐子晉。（林宏聰攝）

「別人一例一休，我們全年無休！」中山工商去年在全國技能競賽創下中餐烹飪四連霸佳績，今年分區賽，選手再奪中餐烹飪等3項第一，獲得晉級決賽門票，學生選手過去1年天天培訓，只有過年休5天，力拚延續紀錄，締造五連霸奇蹟。

全國技能競賽是國內等級最高技能比賽，僅限21歲以下參加，但業界、學界均可報名，因此競爭相當激烈，尤其中餐烹飪參賽選手眾多，中山工商去年在中餐烹飪項目取得四連霸，紀錄無人能敵。

今年第47屆全國技能競賽南區分區賽，中山工商在中餐烹飪獲得分區賽一、二、五名，校方評估決賽衛冕希望相當濃厚；另外，麵包製作、視聽電子項目也拿下分區第一，本屆共22人獲獎，其中12人將參加8月在台中舉辦的決賽。

校長林昭億24日為晉級選手打氣，獲中餐烹飪南區冠軍的謝和恩，去年因太過大意，分區賽即敗北，今年再花一年培訓，平日晚上、假日均留校練習，展現百分之百實力，這次總算取得決賽門票，奪冠呼聲也很高。

麵包製作南區冠軍彭筠堤則是首次參賽，但技巧毫不生疏，以雙峰紅豆吐司、咖啡墨西哥甜麵包及半月型牛角麵包，高分獲勝；視聽電子第一名徐子晉，他報名到參賽僅剩5個月，他清楚自己學科較弱是弱項，每天回家埋首苦讀，果然看到成果。

(中時)