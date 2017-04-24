為商業糾紛作證 廣告鬼才范可欽現身北檢

近來鮮少公開露面的廣告鬼才范可欽今日上午現身台北地檢署，意外吸引媒體包圍。(蕭博文攝)

近來鮮少公開露面的廣告鬼才范可欽今(24日)上午現身台北地檢署，意外吸引媒體包圍。范可欽笑說，「你們這麼關心我幹什麼？」僅透露是為了一起商業合約糾紛來作證，其他不方便講。

范可欽2000年間為角逐總統大位的陳水扁製作一系列廣告，因而聲名大噪，2014年則為競選台北市長的連勝文製作競選廣告，最近一次上媒體版面，則是因為名下新北市新板特區的豪宅「東方明珠」面臨法拍命運。

(中時)