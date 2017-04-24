賣公所大陸山寨鋰電池 廠商遭起訴
台中市北區、北屯區公所等3年前採購一批電動機車鋰電池，相隔數月就發生鋰電池起火引起火災，除區公所求償74萬元外，檢方追查後發現，王男經營的神錡能源公司將購自大陸田都公司的鋰電池，偽造為自行生產的國產品。台中地檢署偵結，依偽造文書罪嫌起訴王男。
起訴書指出，43歲王可也（原名王秉峰）所經營的神錡能源公司於2014年得標北區公所等機構的機關電動機車鋰電池案，在投標文件上登載該鋰電池為國產商品，實際上卻是購自中國大陸地區進口的田都公司。
該批電池分由北區、北屯區公所等使用，沒想到僅使用數個月，隔年2月北屯區公所的電動機車竟無故起火，燒毀4車，北屯公所在案發後向神錡公司求償74萬元；政風處並追查發現，該批鋰電池並非國產品，而函送偵辦。
王男到案後供稱，該批鋰電池確實非自行生產，而是購自中國，但辯稱投標事宜是公司小姐處理，他不清楚。
檢方認為，王男在得標後，代表公司與北區公所簽定採購契約，在驗收時還出示證明文件稱是國產品，加上鋰電池上均載繁體中文；認定王男既知悉不得以中國大陸地區產品冒用本國產品，卻刻意偽造。依偽造文書罪嫌起訴王男。
(中時)
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