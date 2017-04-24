遏止北韓挑釁 美日24日再度通話

防止北韓挑釁，日本首相安倍晉三24日上午與美國總統川普舉行電話會談。圖為2月11日安倍(左)參訪美國與川普(右)進行會談。（圖／新華社）

日本首相安倍晉三24日上午與美國總統川普舉行電話會談，就繼續要求推進核與飛彈開發的北韓克制挑釁行為達成共識，安倍也對提出考慮包括動武在內「所有選項」的川普對朝政策，再度給予肯定。

共同社24日報導，官房副長官萩生田光一指出，日美領袖還確認在如何應對北韓，中國行使影響力很重要，將呼籲中方發揮更大作用。

安倍在會談後向媒體表示，鑑於美海軍核動力航母卡爾･文森號和海上自衛隊護衛艦啟動了聯合訓練，日本將與美國緊密合作，保持高度警戒監視態勢，堅決實施應對。

(旺報)