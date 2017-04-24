輕軌遍地開花挨批 林佳龍搬蔣經國救援

林佳龍提到，當年蔣經國要建設高速公路時，也曾遭受質疑。（圖／盧金足攝、中時資料照／合成）

行政院日前提出的「前瞻基礎建設計畫」中，都會地區將以輕軌為主要的交通建設，對此，前閣揆毛治國投書平面媒體，直言遍地開花興建輕軌並非當務之急，但台中市長林佳龍搬出前總統蔣經國為例，提及他當年要蓋高速公路時，也出現不少反彈聲浪。

在前瞻計畫中，台中市的山手線、捷運綠線延伸等都被納入，而日前立法院召開公聽會時，林佳龍親自出席爭取雙港輕軌捷運、捷運藍線延伸至屯區、捷運綠線延伸大坑、與苗栗海線鐵路雙軌化等建設。

對於輕軌建設受到質疑，林佳龍今表示，其實輕軌有很多形式，且目前經濟環境環境不佳，可藉此創造需求，他更以蔣經國擔任行政院長期間推動十大建設為例，稱當時興建高速公路也被批評是為了給有錢人使用，要牛車怎麼走。

林佳龍強調，台中的軌道建設，無論國土治理和區域發展都有顧及，是最具前瞻性的規劃，建議交通局長王益川可以投書媒體說明：他還提到，其實這些規劃都該由政府負責才是，但政府做得太晚又太少。

(中時電子報)