撞衫不可怕！蔣欣戚薇同上衣 雙姝高EQ暖回應

蔣欣、戚薇各自在電視劇中，穿同一件上衣，雙姝隔空撞衫，不過兩人也都展現高EQ，超暖回應。（圖／取材自鳳凰網）

不少人都曾有撞衫經驗，有些人會一笑置之、覺得巧合有趣，但有人則是認為超級尷尬，在演藝圈中也有許多撞衫案例，大陸女星蔣欣、戚薇則是各自在電視劇中，穿同一件上衣，雙姝隔空撞衫，引發網友熱議，還有人到蔣欣、戚薇微博留言，不過雙姝也都展現高EQ，超暖回應。

明星撞衫每回都引發熱議，這回蔣欣在電視劇《繼承人》和戚薇演出的《繁星四月》中，兩人隔空撞衫、不約而同穿同一件上衣，儘管雙姝穿起來的風格不同，但仍引發討論，還有網友直接到蔣欣微博留言「你跟戚薇的繁星撞衫了」，蔣欣也親民說：「肯定她好看！瘦是王道」。

蔣欣和戚薇暖回應，化解尷尬的撞衫事件。（圖／取材自戚薇、蔣欣微博）

而戚薇微博也有人留言「你跟蔣欣撞衫了，他們說你胸沒她大，哈哈哈哈哈」，對此，戚薇則大器回應：「中肯！」蔣欣和戚薇分別展現高EQ，化解令人尷尬的撞衫事件，雙姝互相推崇更是暖爆。

(中時電子報)