撞衫不可怕！蔣欣戚薇同上衣 雙姝高EQ暖回應
不少人都曾有撞衫經驗，有些人會一笑置之、覺得巧合有趣，但有人則是認為超級尷尬，在演藝圈中也有許多撞衫案例，大陸女星蔣欣、戚薇則是各自在電視劇中，穿同一件上衣，雙姝隔空撞衫，引發網友熱議，還有人到蔣欣、戚薇微博留言，不過雙姝也都展現高EQ，超暖回應。
明星撞衫每回都引發熱議，這回蔣欣在電視劇《繼承人》和戚薇演出的《繁星四月》中，兩人隔空撞衫、不約而同穿同一件上衣，儘管雙姝穿起來的風格不同，但仍引發討論，還有網友直接到蔣欣微博留言「你跟戚薇的繁星撞衫了」，蔣欣也親民說：「肯定她好看！瘦是王道」。
而戚薇微博也有人留言「你跟蔣欣撞衫了，他們說你胸沒她大，哈哈哈哈哈」，對此，戚薇則大器回應：「中肯！」蔣欣和戚薇分別展現高EQ，化解令人尷尬的撞衫事件，雙姝互相推崇更是暖爆。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。