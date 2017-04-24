北韓機場ATM故障 疑為中國金融制裁
自動提款機（Automated Teller Machine，縮寫：ATM）在現代人生活中幾乎處處可見，機場基本上也必備，然而平壤順安機場的兩台ATM至今仍無法使用，有銀行行員表示，原因很可能與中國最近的制裁行動有關。
平壤順安國際機場是北韓第一座國際機場，屋簷懸掛了「北韓國父」金日成的肖像。雖然ATM的概念對北韓人民稍嫌陌生，但平壤機場仍設置了兩台ATM，配有相關的操作說明。據《東網》報導，這兩台ATM主要是給中國訪客使用，目前卻無法運作，疑似是中國針對北韓的核武計畫施壓，因中國是北韓主要的經濟命脈，中國受到國際社會壓力，不得不對北韓採取一些制裁，北韓的金融和銀行業很有可能是制裁目標。
近來朝鮮半島局勢益發緊張，外界猜測習川會後，中、美雙方就北韓議題上應達成共識，美國副總統彭斯（Mike Pence）日前受訪曾提到，美國需要中國對北韓施加更多壓力；也有陸戰略專家表示，金正恩若再度進行核試，中國絕對會強化對北韓的金融制裁，抑制北韓對國際社會的挑釁。
(中時電子報)
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