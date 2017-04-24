淡江兼任師宋亞克被降授課學分，學團：秋後算帳

淡江法文系兼任教師宋亞克指控系方惡意調降她的授課學分。（林志成攝）

「下個學期，淡江將我授課的學分從6學分降為2學分，這是秋後算帳。」淡江大學法文系兼任教師宋亞克今(24日)指控，校內原本要被不續聘的200多位兼任師都已保住飯碗，只有她被減了2/3的授課學分，她不服。

淡江學生聲援兼任教師行動小組今天動員了約10人到教育部前抗議，他們拿著標語，喊著「淡江變相逼退兼任教師，師生必將抗議到底」口號，誓言要為宋亞克討回公道。

行動小組成員、淡江大學學生謝毅弘說，3月中，宋亞克揭發淡江打算下學期不續聘200多位不具本職的兼任教師，在師生出面抗議及教育部介入下，校方承諾下學期的兼任教師聘用一切回歸105學年現狀。

謝毅弘指出，事發1個多月後，大部分的兼任教師都已經被原系所重新排課，但是只有宋亞克遭到校方調降授課學分對待，形同秋後算帳，變相逼退最積極出面抗議學校惡意解聘的兼任教師。

高教工會成員謝柏謙說，前不久，教育部才邀請宋亞克開會，請她提供兼任教師聘任辦法的專業意見；現在淡江卻這樣對待宋老師，讓人難以相信。

宋亞克出面指控，她現在淡江大學法文系兼課6學分，但下學期起，原本2門4小時的法文課全數刪除，只留下1門2小時的課程，而全系回聘的老師僅有她被刪減至最低課時。她認為，淡江法文系在此次排課上惡意打壓她，無助於平息社會對其負面的觀感。

淡江大學發表聲明回應，下學期仍續聘宋亞克，只是法文系依實際狀況所需，自主將她的授課由6學分調降為2學分，調降的4學分則調整給專任教師，以達專任教師的基本授課時數，絕無「秋後算帳、排課惡意刁難、變相逼退」之情事。

教育部高教司科長吳志偉表示，將查核淡江大學是否針對宋亞克個人特別調降授課時數，如果真的如此，則會對學校從重處分，包括扣減補助款及減少招生名額。

(中時)