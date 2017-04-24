仙草燉全雞、米製成布丁！型男主廚陳秉文創意烹桃香

「青創野餐音樂會」盛大展開，由桃園型男主廚（左）與桃園市政府青年事務局專員鄒淑霞合影。（桃園市政府青年事務局提供）

春暖花開，烹飪在地好味道！台灣創意等你來支持！昨日（23日）由桃園市政府青年事務局「你農我農樂桃桃－青創野餐音樂會」盛大展開，現場野餐遊客人潮雲集，繽紛餐桌布與創意料理秀相搭配，展現桃青無比熱情！

青年事務局舉辦「青創野餐音樂會」邀請桃園出身名廚陳秉文為大家烹調創意在地料理。（桃園市政府青年事務局提供）

青年事務局也特別邀請桃園在地型男名廚－陳秉文以在地食材創造料理，全程使用桃園在地栽種蔬果烹調，由桃園市青年農民聯誼會提供部分特色農產品，其中故鄉仙草燉雞採用新坡蓮藕、石門土雞蛋、復興鄉竹筍燉煮新屋區藤舍牧業的禧祿雞。

青農桃源米布丁則是運用中壢海苔花生酥糖、大園區大賀米及觀音區三奇蜜蜂生態農園的龍眼蜂蜜製作出Q彈米布丁，使整道料理散發出道地的桃園風味。除此之外，現場還有眾多桃園青農到場展攤，讓前來民眾看到「青創市集」的在地鮮味，還能品嚐道地飽滿的桃源桃香。

青創野餐音樂會料理「青農桃源米布丁」運用中壢海苔花生酥糖、大園區大賀米及觀音區三奇蜜蜂生態農園的龍眼蜂蜜製作。（桃園市政府青年事務局提供）

桃園市政府青年事務局陳家濬表示，青創市集獨特的創意貨櫃、蔬果籃機器人已成為IG熱門打卡景點。如今的青農早已不同以往，紛紛採自產自銷、一條龍的耕種過程。此外，青創市集攤位還有創客、文創等特色攤位，展現出「桃園是最年輕城市」的成果。

青創野餐音樂會料理「故鄉仙草燉雞」採用新坡蓮藕、石門土雞蛋、復興鄉竹筍燉煮新屋區藤舍牧業的禧祿雞。（桃園市政府青年事務局提供）

而今年也有許多特色青農，如「大溪蔬菜第一班」採用「與草共生」的自然農法，善用雜草抑制蟲害，培育出健康蔬菜；「安心小農」則是將國外常拿來做染料、娘惹糕的夢幻蝶豆花，製作成藍色、漸層色的天然無色素蝶豆花花茶，呈現桃園具農業發展的遠大潛力，不僅讓青年知道務農好處，更歡迎有意從農的青年在桃園落地生根。

桃園市青年農民聯誼會提供禧祿雞與雞蛋為桃竹苗特色雞種，是口感與風味兼具的好滋味。（桃園市政府青年事務局提供）

4/22～5/14青創市集舉辦期間，各攤商更規劃不同的DIY活動，如楓手作推出蝶古巴特的陶磁杯墊、慧婕廚房可指導遊客製作鮮奶麻糬、李欣手作工坊提供銀葉樹果及樹皮的鑰匙圈製作、愛創科技規劃3D筆體驗營，作伴木工提供木頭小小車的拼裝彩繪DIY，想要體驗的民眾可隨時關注桃園市政府青年事務局臉書，報名網址。

此外，現場還有熱舞熱音、花式調酒等各式表演，還有提供各小學、中學及大專院校的戶外教學，讓桃園在地產業深耕民眾、青年及學子們，感受地方產業的豐沛生命力！

(中時電子報)