失意男子欲跳橋 板橋員警急拉回

男子攀過護欄意圖跳橋自殺，新北市板橋警分局接獲報案，立即通報線上警網趕赴救援。(影音來源/youtube:中時電子報)

昨（24）日下午4時30分許，32歲唐姓男子從引道步行上台 65線高架快速道路，攀過護欄意圖跳橋自殺，新北市板橋警分局接獲行經駕駛報案，立即通報線上警網趕赴，板橋派出所警員林鈺祥、廖詩維火速趕赴，在往新莊方向6.7K處發現唐男攀在護欄外側，2名員警奔跑上前，伸手抓住唐男，另有2名見義勇為的民眾也下車幫忙，硬將唐男拉回護欄內。

警方表示，台65高架橋距離地面大概有10層樓高，唐男整個身體懸空，若是真的墜下肯定喪命。唐男自稱因生活失意，才想跳橋了結性命。

警方隨後將唐男強制送醫保護管束，並聯繫家屬到場，安撫唐男情緒。

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(中時)