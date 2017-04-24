NBA》喬強生決勝節13分 爵士逆襲快艇2比2平手

喬強生第四戰飆進28分，幫助爵士逆轉擊敗快艇，系列賽扳成2比2平手。(美聯社資料照)

前鷹王喬強生，決勝節獨拿13分，全場砍進28分、5籃板、5助攻，幫助爵士逆轉戰局，最終以105比98擊敗快艇，將系列賽扳成2比2平手。

喬強生是2001年首輪第10順為加盟塞爾提克，隨後打過太陽、老鷹、籃網、熱火，本季轉戰爵士，他在老鷹時期打出明星級身價，獲得「鷹王」美名。

本季喬強生例行賽打了78場，大多時間都是替補身分上場，只有14場先發，場均雖然只有9.2分，寫下菜鳥球季之後最低單季表現。然而戰鬥經驗豐富的喬強生，來到季後賽之後猶如變了一個人，連續4戰得分都上雙，兩戰得分超過20分，投籃命中率高達55.9%，是爵士板凳席上最重要的戰力。

此役爵士打完前三節落後快艇3分，最後7分鐘喬強生挺身而出連得11分，幫助爵士後來居上超前比數，隨後胡德也飆進三分球，澆熄快艇的反撲氣焰。

爵士團隊投籃命中率54.1%，替補貢獻66分，除了喬強生外，胡德挹注18分，法佛斯17分，先發中鋒戈貝爾15分、13籃板，當家主控喬治希爾13分。

快艇明星級大前鋒葛瑞芬受傷提前報銷，少了內線悍將，籃板球不如爵士，關鍵時刻守不住喬強生等人，季後賽危機四伏。保羅船長27分、9籃板、12助攻的準大三元成績單，賈瑪克勞德25分，狄安卓喬丹12分、10籃板，雷迪克12分，費爾頓11分。

(中時電子報)