臉書放話「想殺蔡英文」　屬政治言論不起訴

經基隆地檢署調查，認為陳婦留言屬為政治性言論，予以不起訴。（張穎齊攝）

基隆一名59歲陳姓婦人2月在臉書上留下狂言「想如何把蔡英文給殺了！」對於蔡政府施政感到強烈不滿，還留下「賤人！欺人太甚！」等文字。刑事局在網路上巡邏發現後，請基隆市警局將她移送法辦。經基隆地檢署調查結果，此案屬政治性言論獲不起訴。

刑事局檢警在網路上調查到陳婦的留言，認定陳婦涉犯恐嚇罪，隨即函轉基隆市警局將依法將她送辦。陳婦表示，覺得社會太亂，所有政策都跟原來不符合，整個社會氛圍越來越痛苦，看到其他人臉書貼文，才會發表此言論。

檢方調查表示，憲政體制下人民若對執政現況不滿，對總統發洩不滿情緒的遣詞用字或有過度，應視為民主政治下人民發表的政治性言論，非有具體危害元首安危的舉措，不宜動輒以恐嚇言論視之，予以不起訴處分。

檢方認為，刑法恐嚇罪是指使人心生畏佈為目的，若僅在外揚言加害，並通知到被害人，尚難構成犯罪。而刑事局發現後直接函轉市警局調查，蔡英文總統並沒有得知此訊息，與恐嚇罪構成要件不符。

(中時)