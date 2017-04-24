沒想像中新鮮、乾淨…飛機餐黑幕曝光

飛機餐其實沒你我想像中乾淨、新鮮。(圖/shutterstock提供)

曾任空廚逾10年的蘇格蘭知名廚神高登·拉姆齊（Gordon Ramsay），先前語出驚人表示，理解飛機餐食材來源後，「死都不會再吃一次」。究竟飛機餐是如何製成？餐盤、食材清洗是否妥當？外媒訪問業內人士，證實拉姆齊說法並不假，飛機餐真的沒你我想像中乾淨、新鮮。

根據英國《The Sun》、《Daily Mail》報導，不論是經濟艙還是頭等艙，飛機餐皆是在機場附近廚房製作，起飛前直接運送至航機上。以歐洲為例，大多數的飛機餐來自瑞士的空廚公司Gate Gourmet或德國的LSG Sky Chefs，它們服務的航空公司總計達260多家，而在大部分時候，這些空中廚房每日須準備25,000份飛機餐。

至於飛機餐食材是否新鮮？英國薩里大學（University of Surrey）旅遊餐飲系退休教授瓊斯（Peter Jones）說，不要輕信工作人員稱食材新鮮的說法，飛機餐貯存時間確實符合國際食品衛生標準，但也算不上「新鮮」，通常是在供客約12-72小時前準備的。瓊斯補充，國際標準中，食材最久可在低溫下保存5天。

此外，由於同樣是由空廚製作，頭等艙飛機餐也不會比經濟艙優，覺得頭等艙餐點較為高級美味，應是受「餐具」影響。牛津大學心理學教授斯賓塞（Charles Spence）說，使用具有重量的金屬餐具，會有美味度提升的錯覺；使用塑料餐具，會減低對食物的美味印象。令人驚訝的是，飛機餐塑料餐盒、餐具並非一次性拋棄，澳洲航空2010年報告顯示，塑料餐具通常會重複使用30次，再全面更換。

而如何選擇飛機餐，也是一門學問。想要吃起來味道十足，可盡量選水分多的餐點，「燉菜」或「咖哩」是不會錯的安全選項，由於風味濃郁，可彌補人類在高空中，味覺感知喪失的缺憾。盡量別選擇飯、麵類為主，或含有油炸物的餐點，經加熱後，它們容易失去原本風味。

報導指出，不令人意外的是，飛機餐並不健康，每種餐點熱量約為360-400卡路里，一份飛機餐熱量總計高達1500大卡。瓊斯說，航空公司不太關心飛機餐的營養，他們認為乘客在機上通常只用一餐，對健康不會有太大影響。

(中時電子報)