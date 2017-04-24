立院初審前瞻條例 協商今天不進入逐條階段

立法院經濟等委員會今天聯席審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，國民黨立委集體採取程序發言策略杯葛議事，藍、綠對立，氣氛火爆。經過將近3個小時的程序發言之後，會議主席輪值召委邱議瑩宣讀國民黨團總召廖國棟和民進黨團總召柯建銘簽名的協商結論，前瞻基礎建設特別條例草案今天不會進入逐條討論。

邱議瑩宣讀協商結論：下午2時30分先處理國民黨立委所提程序發言的提案。提案處理完畢之後，進行提案說明和詢答，今天不會進入逐條，不干擾議事進行。

(中時)