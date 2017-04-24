北韓建軍節前夕 習川再度通話
明天(25日)為北韓人民軍建軍85週年，美國總統川普與大陸國家主席習近平於今天(24日)再度就北韓核武問題通話。
據大陸央視報導，兩國元首就朝鮮半島局勢交換了意見。習近平強調，中方堅決反對違反聯合國安理會決議的行為，同時希望有關各方保持克制，避免做加劇半島局勢緊張的事。只有有關各方都負起該負的責任、相向而行，才能盡快解決朝鮮半島核問題，實現半島無核化。我們願同包括美方在內有關各方一道，為朝鮮半島和平、東北亞和平、世界和平共同努力。
此外，習近平指出，與川普總統在海湖莊園會晤，近日又進行了很好的通話，達成重要共識，受到兩國民眾和國際社會積極評價。當前，國際形勢迅速變化，中美雙方保持密切聯繫，及時就重要問題交換意見，十分必要。
習近平強調，中美雙方要落實好達成的共識，鞏固兩國關係穩定發展勢頭。雙方工作團隊要加強協調，做好總統先生年內訪華籌備工作，早日開啓中美首輪外交安全對話、全面經濟對話、執法及網絡安全對話、社會和人文對話相關安排，推進經貿、兩軍、執法、網絡、人文、地方等領域交流合作，加強在國際和地區問題上的溝通，推動中美關係不斷取得新發展。
川普表示，與習近平主席在海湖莊園進行了很好的會晤，對兩國關係發展感到滿意，對中國人民充滿敬意。美中雙方就重大問題保持溝通和協調十分重要，期待盡快與習近平主席再次見面，並期待著對中國的國事訪問。
(旺報)
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