馬拉松精神 他放棄成績幫助跑友回終點
英國倫敦馬拉松23日上演令人感動一幕，參賽者懷特（David Wyeth）在終點線前200公尺臉色蒼白幾乎體力透支，眼見就要倒下，另一名跑者里斯（Matthew Rees）選擇放棄追求自己成績，攙扶里斯一路走到終點，展現無私的運動家精神。
當時懷特臉色蒼白、步履蹣跚，再走幾步就要倒下，里斯此時經過他身邊，先是輕微扶著他詢問狀況，隨後就在懷特同意下，與另一名工作人員一同攙扶他，一路上還不停鼓勵懷特，幫助他完成這最後200公尺，現場觀眾也因為里斯的運動家精神深受感動，鼓掌歡呼。
里斯賽後接受訪問表示，當他經過終點前最後一個彎道，原本心想「快到終點了，該衝刺了」，但他隨後就看到步履蹣跚、體力透支的懷特，「我看到他很努力邁開步伐，但他的雙腳已經不聽使喚，當時我心想，「幫助他通過終點線、遠比讓自己速度快幾秒來得更重要。」
里斯說，「這就是馬拉松精神，是人性的真諦。這是非常值得的時刻，我也很高興他最終並無大礙。」
(中時電子報)
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