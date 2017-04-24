美國在台協會：主席莫健來訪顯美台關係穩固
美國在台協會（AIT）處長梅健華今表示，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）來訪彰顯美台關係的紮實穩固。
AIT官方臉書上午貼出莫健與梅健華的合照，並轉貼梅健華發言，稱很高興能迎接他的好友莫健大使第二度以AIT主席的身分到台灣訪問。
梅健華指出，這次莫健將和台灣的資深官員、學者與企業界領袖會面，並和副總統陳建仁一起出席美台共同舉辦的一個公衛研習營的開幕典禮。
梅健華強調，莫健的來訪彰顯美台關係的紮實穩固，「我們歡迎他！」
(旺報)
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