日拋隱形眼鏡當周拋 鏡片破裂角膜被刮傷 嚴重恐會失明

隱形眼鏡勿超時配戴，更不要戴著睡覺，若鏡片在眼球上破裂，會導致角膜刮傷，容易造成感染，或是角膜潰瘍，如果細菌孳生，更嚴重恐怕導致失明！(圖/達志影像/Shutterstock)

許多年輕女性常使用放大片或變色片，來增加眼睛魅力，但是如果因懶惰或省錢將日拋當周拋、周拋當月拋來使用，眼睛受傷嚴重時恐會導致雙眼失明，得不償失！

日前發生一名年輕女性不但超時配戴隱形眼鏡，還戴著睡覺，隔日發現隱形眼鏡在眼睛裡破裂，急於求診，才將鏡片拿出。依據健康醫療網報導，收治該名病人的蔡守恆醫師表示，一般日拋隱形眼鏡建議配戴6~8小時，但是該病人卻不斷重複配戴，當成周拋隱形眼鏡，隱形眼鏡材質已出現變異，還戴睡覺，以至於鏡片沒有淚液滋潤，導致鏡片位移且破裂。

隱形眼鏡在眼球上破裂，會導致角膜刮傷，容易造成感染，或是角膜潰瘍，如果細菌孳生，更嚴重恐怕導致失明！

蔡守恆醫師指出，眼球的上下眼瞼會阻擋異物，因此破裂的隱形眼鏡鏡片並不會跑到眼球後面，民眾不必慌張，建議尋求專業醫師，由專用機械取出。

蔡守恆醫師也呼籲民眾，隱形眼鏡切勿超時配戴，也不要將日拋當周拋配戴，更不要戴著睡覺，配戴時要注意鏡片及雙手的清潔，才能保雙眼健康。

(中時電子報)