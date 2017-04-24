NBA》相隔7年 爵士再嘗季後賽主場勝果

爵士先發中鋒戈貝爾(中)傷癒歸隊，在季後賽第四戰攻下15分、13籃板，幫助球隊中止季後賽主場5連敗。(美聯社資料照)

相隔7年，爵士終於再次嘗到季後賽主場勝利果實的甜美味道。

2009-10年球季，爵士在季後賽首輪面對金塊，第六戰112比104險勝，該役金塊「甜瓜」安森尼攻下20分、12籃板，畢拉普斯30分，但爵士那時候擁有戴隆威廉斯與布瑟坐鎮，加上麥休斯與米爾沙普(目前老鷹頭號球星)，4比2淘汰金塊，可惜在西區四強賽遭到布萊恩領軍的湖人直落四橫掃出局。

布瑟與戴隆威廉斯隨後分別離開爵士，而爵士在2011-12球季季後賽首輪又以0比4被馬刺淘汰，接下來4個球季都無緣季後賽，直至本季才終於又回到季後賽行列，22日106比111不敵快艇，苦吞季後賽主場5連敗。

24日總算靠著喬強生、胡德、戈貝爾等人的努力下嘗到睽違7年之久的季後賽主場勝利味道。

老帥史隆執教爵士長達23年，直到2011年交棒，終其一身都沒能拿到總冠軍，其子弟兵馬龍、史塔克頓與布瑟都是赫赫有名的當代名將。

這些年飽受老年痴呆症所苦的史隆，24日在場邊看到新生代的小朋友拿下主場勝利，眼眶也不禁泛紅，流下英雄淚。

(中時電子報)