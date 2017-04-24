公費留考10月7日筆試 估錄取115人

今（106）年教育部公費留學考試學門、研究領域、留學國家、預訂錄取名額及應考專門科目等，已公布於教育部全球資訊網，預定7月上旬公告簡章，7月28日開放線上報名，10月7日舉行筆試，12月2日及3日舉行面試，最後預計錄取115人。

有意報名今年公費留考者，可上教育部全球資訊網查詢相關資訊，點選路徑為：教育部首頁─認證檢定及留考─公費留學考試。

今年公費留學考試共計76個應考學門，其中新增「語言學」、「宗教/歷史」、「人類學」、「東南亞/南亞高等教育」、「原住民族教育」、「東南亞/南亞法制」、「小動物急診與加護」、「職業衛生護理」等8學門。

自去年起公費留學獎助限定攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群部分學門之研究領域仍得攻讀碩士學位，城鄉規劃學門則限攻讀博士學位。勵學優秀公費留學、原住民公費留學及身心障礙公費留學三類特殊身分受獎生，仍維持可選擇攻讀碩士或博士學位。

另為推動「新南向政策」，培育我國熟稔該地區的高階人才，今年新增「赴新南向國家公費生」名額10名，可攻讀碩士或博士學位，選考包括「文史哲」、「政治（含區域研究）」、「教育」、「藝術」、「文化資產」、「法律」、「社會科學」、「心理與認知」、「管理與經濟」、「建築、規劃與設計」、「工程」、「生命科學」及「醫藥衛生」等13學群計33個學門。

今年公費留考預定錄取115名，各類別錄取名額如下：一般公費生85名、勵學優秀公費生5名、原住民公費生10名、身心障礙公費生5名及赴新南向國家公費生10名。如有疑問，可洽詢教育部國際及兩岸教育司（02）77365737。

(中時)