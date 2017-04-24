MLB》連挨兩轟反回神 達比修有霸氣斬皇家

達比修有挨兩轟後回神，力投8局斬皇家奪勝。(美聯社)

達比修有前一場先發僅投5.1局失4分，局數創下本季新低，24日他披掛上陣迎戰皇家，雖然3上遭「背靠背」連兩轟狙擊，沒想到這兩記重拳卻打醒了他，隨後霸氣壓制到8局，沒再讓皇家越雷池一步，並獲得隊友5分奧援，率遊騎兵5比2橫掃皇家，斬獲個人本季第2勝。

達比修前一場比賽對戰運動家，投到第6局突然爆炸，最後5.1局失4分，吞下敗仗。而他此役開賽狀況仍不穩，連續3局讓打者上壘，3上更在2出局後，接連遭穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)和邦尼法西歐(Jorge Bonifacio)擊出陽春炮，又遭荷斯莫(Eric Hosmer)敲安上壘。

沒想到這3支安打宛如重拳般，徹底打醒達比修；隨後他第4到第8局，僅被打1支安打，完美封鎖皇家打線。最後他用113球力投8局、飆8次三振、失2分表現奪勝，投球局數跟球數，雙雙達傷後復出的新高，且無論速球或沉球都能飆破150公里，達比修認為歷經韌帶置換手術後，如今投球狀況是越來越好。

「我覺得還能再投！」達比修傷癒復出後，最讓人關心的莫過於續航力；此役展現不錯狀況的他，也期望用表現告訴教練團他沒問題。而他的鬥志，遊騎兵投手教練布洛凱爾(Doug Brocail)也感受到了，「他看起來不累，讓我們看到他手臂很健康，投超過100球也沒問題。不過當時的分差該啟用牛棚，就沒讓他投下去。」

遊騎兵總教練班尼斯特(Jeff Banister)也對達比修此役的犀利投球讚譽有佳，不過同時也點出達比修後段有球威下滑的現象，「他這場比賽的速球，大部分都能投到97英里(約156公里)，不過到第8局卻消失了，幾顆95英里(約152公里)速球尾勁也比較不夠。」達比修想說服教練讓他拚到100球，看來還段路得走。

(中時電子報)