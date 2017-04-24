讓教育融入生活 中市教育局推體驗式品德教育

台中市政府今日舉辦「有禮素養，品德城市」活動，副市長林依瑩及多所學校師生共同宣誓品德承諾，落實學校品德教育，營造有禮的品德城市。（陳世宗攝）

「信仰激勵鬥志、品德決定未來！」為提升校園品德教育，台中市政府24日舉辦「有禮素養，品德城市」活動，由副市長林依瑩及多所學校校長、師生，共同宣誓品德承諾，期望落實學校品德教育工作，營造有禮素養的品德城市，林依瑩期勉讓品德教育融入學生生活。

台中市海墘國小及上石國小4名孝悌楷模，今天在記者會中分享在學校推動品德教育後，自己有哪些收獲、成長與改變。海墘國小陳姮宇說，學校每周三都會安排打太極拳，希望讓大家擁有強健體魄，她從中學習「定、靜、安、慮、得」的道理，已經會打少林13手和太極24式了。

上石國小鄒頁彤與屈可蓁同學說，學校推行許多公益課程，包括利用園遊會舉辦跳蚤市場，將所得捐給專門照顧獨居老人的基金會、為蘇澳外籍漁工送暖、送愛到偏鄉學校等，有一次全班到彰化大城鄉台西村陪伴老人，他感受到部分老爺爺、老奶奶的孤單，並體認到環境保護與生態教育的重要性。

林依瑩表示，市長林佳龍很重視學生品德教育的推動，目前全市各校品德教育課程均以多元豐富方式融入孩子的生活，例如帶學生做公益、陪伴老人、透過植物和海洋等自然生活的體會及參與，也鼓勵孩子做家事，在家務分工中讓孩子感受父母的辛苦。

教育局長彭富源說，以往學校都是以說教方式推動，現在改以實際體驗，讓孩子親身感受到生命，無形中塑造好的品德，讓教育融入生活中，學習「帶得走的能力」成為一輩子的資產。

(中時)