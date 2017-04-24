前球王麥克羅伊 花120萬美元辦城堡婚禮

前球王麥克羅伊上周六完成終身大賽。(美聯社資料照)

前球王、現位居世界第2的27歲北愛爾蘭高球名將麥克羅伊，正式告別黃金單身漢！據國外媒體報導，他與美國籍的絲朵爾上周六(22日)花費120萬美元在蘇格蘭舉辦1場盛大的城堡婚禮。

麥克羅伊曾在2011年與2014年，兩度宣布與前女友結婚，但最後都沒結成，其中最引人注目的是，他2014年1月本來要與丹麥知名網球女將沃茲妮亞結婚，但婚禮前幾天卻選擇當落跑新郎，後來傳出他拒婚的理由是沃茲妮亞個性太強勢。

麥克羅伊與沃茲妮亞分手1年後，與新婚愛妻絲朵爾結識，去年六月宣布要結婚，終在上周六完成終身大賽。絲朵爾原本是美巡(PGA)的志工，麥克羅伊可說是近水樓台先得月。

倆人婚後將住在麥克羅伊位於佛羅里達的千萬美元豪宅，婚後計畫到浪漫的加勒比海渡蜜月。

(中時電子報)