提升國際化視野 桃市府補助青年出國

新興高中啦啦隊獲得青年事務局補助，下個月也將前往日本高崎參加亞洲青少年啦啦隊錦標賽。（葉臻攝），

桃園市青年事務局今天上午在新興高中舉辦「106年青年國際視野講座暨經驗成果展整合推廣計畫」啟動記者會，未來除了將舉辦10場校園講座、2場公開演講，11月也會舉辦成果發表博覽會，將重點補助青年參與國際公開競技、公共展演或大型會議等國際事務。

青年事務局表示，今年的推廣計畫以「桃履滿天下」為主題，凡設籍桃園市或在桃園就學、就業的15歲以上35歲以下青年，都可以報名參加，希望讓青年藉由國際志工服務、國際學習體驗獲國際競技展演，一步一步踏出國際，計畫實施2年來已補助55案，耗資182萬元讓220名青年受惠，參加包括國際機器人大賽、調酒競賽、國際TED年會、ALESEC等國際活動。

獲得今年度青年事務局經費補助的新興高中啦啦隊，下個月也將前往日本高崎參加亞洲青少年啦啦隊錦標賽，桃園市長鄭文燦說，學生從高中開始就該培養世界觀，鼓勵他們走出去接受文化刺激，市府除了提供一部分出國經費補助，也會提供其他資源，讓桃園的青年能更國際化。

(中時)