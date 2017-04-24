毒蛋來源追出3禽場 成大複驗28日前有結果
苗栗頭份戴奧辛雞蛋風波事件傳出因為蛋盒上QR Code標示不清，延誤樣本溯源時間，成大環境微量毒物研究中心24日為農委會緩頰，表示行政單位在2天內即已追出三家禽場，成大21日著手複驗，預估28日前即可向農委會送出結果報告。
農委會今年2月剛在雞蛋包裝上推出QR Code產銷履歷制度，以利溯源，成大環境微量毒物研究中心2月中旬接到檢驗樣本時，卻未發現蛋箱樣本上有QR Code標示，或者單箱樣本內摻雜多項QR Code標示，造成4月19日檢驗報告出爐後，無法第一時間溯源到問題禽場，毒蛋消息一散布，引發社會疑慮，對多數未檢出毒物的蛋農造成困擾。
成大環境微量毒物研究中心主任李俊璋解釋QR Code並未過度延誤溯源時間，即使毒蛋來源沒有QR Code標示，亦透過行政程序，行政單位前往蛋行稽查，在兩日內查出問題雞蛋來自三家禽場，採樣送交成大複驗，檢驗報告預計一周內即可出爐。
李俊璋24日為農委會QR Code標示政策緩頰，他強調產銷履歷是好的制度，但需要生產端、大小批發商、市場端都能配合，全台灣的畜牧場眾多，市面上還有很多雞蛋是小農自行生產，政策無法在短時間內貫徹到每一個環節。
(中時)
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