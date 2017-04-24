海灘遊玩驚見小腿骨 警擴大搜索屍塊
遊客昨天(24日)下午到苗栗通霄新埔漁港北側海灘遊玩時，在石堆中發現1支穿著襪子、小腿至腳掌的腿骨，旁邊還有一塊疑似頸椎骨。
檢警今相驗認定是無名男性右小腿骨，明天將解剖驗DNA，因死者身分不明，警方持續查訪附近失蹤人口，下午會同海巡署持續在附近海灘擴大搜尋。警方提供無名屍腳掌所穿襪子特徵協尋，若有消息請電通霄分局037-752464。
(中時)
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