海灘遊玩驚見小腿骨 警擴大搜索屍塊

警方提供無名屍腳掌所穿襪子特徵，有相關線索請與警方連絡。（黎薇翻攝）

遊客到通霄新埔漁港海灘遊玩時，在石堆中發現小腿骨。（黎薇翻攝）

遊客昨天(24日)下午到苗栗通霄新埔漁港北側海灘遊玩時，在石堆中發現1支穿著襪子、小腿至腳掌的腿骨，旁邊還有一塊疑似頸椎骨。

檢警今相驗認定是無名男性右小腿骨，明天將解剖驗DNA，因死者身分不明，警方持續查訪附近失蹤人口，下午會同海巡署持續在附近海灘擴大搜尋。警方提供無名屍腳掌所穿襪子特徵協尋，若有消息請電通霄分局037-752464。

(中時)