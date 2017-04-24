王丹怨桃園農博接駁車太遠 鄭文燦親line
民運人士王丹23日晚間在個人臉書發文指，當天下午參觀桃園農業博覽會時，因接駁車太遠，（在臉書）發了些牢騷，卻接到桃園市長鄭文燦發line向他解釋，讓他驚訝又感動，隨即將發文主動刪除，「鄭文燦上任後治理市政風評不錯，民調也居高不下，真的不是蓋的」，「要給鄭市長一個讚」。
王丹說，鄭文燦向他解釋，因當天超過100萬人參觀，接駁車有點遠是因為不希望小客車到園區周邊太多，已下令改善，並要求假日增撥接駁車。
王丹指出：「看了先是嚇一跳，市長本人耶！我相信這完全不是因為我是什麼名人的緣故，畢竟我很少到桃園來。因此有點感動」。
(中時)
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