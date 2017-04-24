撒鈔票轉移注意力 搶匪掙脫未果仍就擒
新北市58歲黃姓男子20日12時47分許至泰山區明志路某自助餐，佯裝顧客，走進店裡拿了收銀處37張百元鈔就跑，被自助餐店吳姓老闆一把抓住並大喊「搶劫！」。黃男掙扎未果，隨後趕來的警方將他壓制並依現行犯逮捕，訊後將他依搶奪、竊盜罪嫌移送法辦。
警方調查，黃姓男子20日中午騎乘15日在路邊竊取的機車至明志路的自助餐店，走進店裡時，老闆以為他是用餐客人，未料他卻搶走收銀處的百元鈔。被老闆抓住時，還把鈔票灑在地上試圖轉移注意力，但仍遭老闆、熱心民眾與警方共同制伏。
警方表示，黃嫌有多項毒品前科，他供稱因沒錢吃飯才行搶，訊後遭警方依搶奪、竊盜罪嫌移送法辦。
(中時)
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