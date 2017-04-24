被拱生三胎救國家 綠議員邱俊憲：別鬧了！

高雄市長陳菊總鼓勵生三胎，高市議員邱俊憲還沒結婚，就被問到生子問題，嚇得他搖手直說：「嘜鬧啊！」（林宏聰攝）

高雄生育率低迷，成為議會質詢焦點，上周六剛到交往16年女友家提親的市議員邱俊憲，24日也在議場上坦承「不敢生第三胎」。藍綠議員同聲要求社會局，檢討提高頭胎生育補助，跨局處成立地方級少子化專案小組，讓市民敢生小孩。

民進黨籍議員邱俊憲與張姓女友愛情長跑，上周六才在市長陳菊、立委邱議瑩、高市議長康裕成等人陪同到台南提親，24日在議會成為話題。社會局官員紛紛道賀，還鼓勵他：「要聽市長的話，生三胎喔！」嚇得他趕緊搖手：「嘜鬧啊！(台語)」

同黨議員何權峰質詢時，也特地詢問邱俊憲，是否敢生3個？邱俊憲沒料到會被點名，直搖頭示意；何權峰說，高市頭胎、二胎各補助6000元，第三胎補助4萬6000元，不符合年輕人需求，盼社會局研擬調高頭二胎補助。

邱俊憲表示，除了生育津貼外，其實包括嬰幼兒友善空間、煙害防制、教育等問題，都是身邊年輕朋友不敢生的原因；市議員簡煥宗更建議，中央既要成立少子化專案辦公室，市府也可比照，籌設跨局處少子化專案小組。

國民黨議員陳麗娜也說，高雄生育、托育政策太繁雜，應仿照台中的托育一條龍，讓所有0到6歲兒童皆能獲得照顧。

社會局長姚雨靜指出，將檢討是否提高頭胎、二胎補助金額，但社福預算有排擠效應，若要提高生育補助，其他育兒福利恐要縮水因應，中央6月即將推出新政策，市府會密切注意，並研議合理方式提高市民生兒意願。

(中時)