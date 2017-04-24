挺昔日船員加碼做公益 佳珍157萬標得屏東第一鮪
屏東第一鮪身價出爐！17日由東港籍德鴻發號漁船捕獲的屏東首鮪，在今天早上於東港漁市場進行測重、拍賣，經一番喊價後由佳珍海產店老闆蕭受發奪標，以每公斤6800元買下重達231.4公斤的公鮪魚，總價達157萬多元，已是第9次標得首鮪的他說，船長李德發曾是他的船員，一定要相挺，且所得將全數捐出。
今天早上10時許，縣長潘孟安在東港漁市場親自主持屏東第一鮪拍賣會，除現場親自測量首鮪重達231.4公斤外，還妙語如珠炒熱氣氛增加買氣，同時宣告東港鮪魚季正式開始。拍賣金額由每公斤1000元起跳，最後被蕭受發喊到每公斤6800元並買下。
「這第一鮪相當特別。」蕭受發說，捕獲第一鮪的船長李德發是他還在討海時曾聘僱的船員，所以不管如何一定要捧場，再者，第一鮪賣出的所得將全數捐出來做公益，作為今年縣內國高中弱勢學生圍爐之用，屆時還要請縣長共襄盛舉，見證佳珍回饋社會的決心。
漁會指出，目前以市價來看，鮪魚若沒有拍賣喊價的話，1公斤約只有1500元，因此每公斤能喊到6800元已是很好的價錢。蕭受發說，不會怕賠錢，挺漁民跟做公益才是最重要的。
潘孟安說，佳珍海產店的善舉真的不可多得，近年來相當力挺鮪魚季的發展，今年已是第9次拿下首標，挺漁民的心可見一斑，很感謝他的支持相挺。
(中時)
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