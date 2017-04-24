為什麼川普、普丁都挺法總統候選人勒龐
今日法國選舉進行首輪投票，電視開票結果公布極右派候選人梅琳‧勒龐(Marine Le Pen)，和中間派候選人馬克宏(Emmanuel Macron)雙雙獲得資格，進入第二輪選舉，將在5月7日一決勝負。令人好奇的是，經常針對國際事件發言的美國總統川普，這次究竟挺誰呢？
儘管最近美國總統川普和俄國總統普丁為了敘利亞戰事鬧不合，以及美國正在調查俄國干預去年大選的事件，美俄之間仍舊上演國際鬧劇，但很顯然的是，川普在法國大選的立場上，依然支持親俄的法總統候選人勒龐，他們三人已經很自然地成為國際盟友，倘若勒龐最後拿下法國總統寶座，那麼美俄法三國將自然形成一股聯盟勢力。
據《CNN》專欄指出，法國總統候選人勒龐在首輪投票中勝出，毫無意外，將在第二輪選舉中與呼聲頗高的候選人馬克宏一決勝負，而勒龐提出的競選立場，反難民、反穆斯林，與白人至上主義打交道等，都與美國現任總統川普的立場不謀而合。
另一方面，幾個禮拜前，美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)才說美俄關係恐怕來到新低點，美國總統看似因派艦攻打敘利亞，而與俄國總統普丁原本交好的關係產生齟齬，除此之外，最近美國正如火如荼調查去年俄國政府介入美總統大選的情報事件，種種因素可能破壞原本的美俄同盟友好關係，進而可能影響川普在整場法國選戰當中，不再表態支持哪一位候選人。
但事實並不然，雖然川普並未正式為勒龐背書，但是就在法國總統首輪投票前幾天，川普稱讚勒龐是「法國未來最強的候選人」。並且當巴黎熱門觀光景點香榭麗舍大道，發生疑似恐怖攻擊事件時，川普隨即推文表示「恐攻將會對法國大選產生很大的影響！」就被暗指為川普挺親俄派法總統候選人勒龐，因為勒龐的極右立場就是強烈打擊恐怖主義，而川普的推文就變相地為他最近稱讚的勒龐背書了。
(中時電子報)
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