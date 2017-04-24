舉重CP成真？李聖經傳熱戀南柱赫5個月
又一對螢幕情侶誕生！人氣女星李聖經和新生代男神南柱赫因《舉重妖精金福珠》傳緋聞，沒想到現在就爆出2人交往消息，他們所屬經紀公司YG至今仍未發表聲明。
有知情人士爆料，李聖經和南柱赫合作《舉重妖精》後，關係變得親近，在1月電視劇結束後開始交往，而《Dispatch》隨後也PO出兩人一系列約會照，透露他們從去年聖誕節就開始密切聯絡，只要沒工作，99%就是約會日，身邊人士說：「2人都喜歡流行時尚，又各自挑戰戲劇圈，共通話題很多」。
李聖經和南柱赫同樣都是模特兒出身，後轉戰演員，加上也是同經紀公司的前後輩關係，擁有高挑身材和高顏值的兩人背景相似，因此發展成戀人關係，粉絲都相當看好。
(中時電子報)
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