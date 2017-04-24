挖土車司機施工慘死 雇主、工地主管判緩刑

高雄左營民族一路廢棄廠房去年5月拆除時發生水泥牆倒塌，柯姓挖土機司機不幸被壓中，送醫回天乏術。陳姓雇主及楊姓工地負責人分別涉犯職業安全衛生法及業務過失致死，高雄地院審結各處徒刑7月及1年2月均緩刑2年，可上訴。

(中時)