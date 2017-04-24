極光愛好者相機捕捉到紫色光束 取名為「史帝夫」
一群喜愛觀賞極光的民眾拍攝到天空出現一道強烈的紫色光束，在他們將照片放上臉書公開社團後，碰巧被科學家看到並開始研究，現在確認這是一種新型態的天文現象。
據BBC報導，卡爾加里大學(University of Calgary)天文學副教授Eric Donovan剛好在臉書上看到這張照片，他發現這光束不屬於任何已被歸類的天文現象。雖然這臉書社團的成員認為這光束是道質子弧(proton arc)，但Donovan知道真的質子弧是肉眼看不到的。
在經過測試後科學家發現，這道紫色光束是一條在大氣層高層快速流動的氣體。歐洲太空總署(European Space Agency)運用儀器，測試距地球表面300公里高空的電場後，發現這道光束裡的空氣比周遭的高了3,000℃。這道光束裡的氣體流動的速度也比旁邊的空氣快了600倍，約每秒6公里，寬度則約25公里。
雖然科學家對這道紫光的了解不多，但目前認為這應該不是極光，因為它不是因為太陽粒子和地球磁場互相作用產生的。
這些喜好觀測極光的民眾稱這道光束為「史帝夫」(Steve)，主要是因為2006年推出的一部動畫電影《森林保衛戰》(Over the Hedge)中，角色們會幫他們從未見過的生物取名。在這道光束被科學家研究後，社團成員還討論要不要保留這個名字，還是要改稱之為「氣體緞帶」(gas ribbon)，最後似乎傾向保留史帝夫這個稱號。
歐洲太空總署的Roger Haagmans對一般民眾發現的美麗自然現象，能引發科學家的研究感到相當驚奇。他也發現這個現象事實上相當常見，只是科學家沒有注意到，因此真的要感謝來自地面觀測到的訊息、衛星觀察、資訊的流通，以及一群市民科學家的參與。
(中時電子報)
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